Юбилейный X международный форум по атомной энергетике "Атомэкспо-2018" открывается в Сочи

СОЧИ, 14 мая /ПРАЙМ/. Юбилейный, десятый, международный ежегодный форум "Атомэкспо" - крупнейшая выставочная и деловая площадка в мировой атомной энергетике - открывается в понедельник в Сочи. Участники форума, представляющие многие страны и ведущие компании, в течение трех дней в главном сочинском медиацентре обсудят современное состояние атомной отрасли, а также наметят тренды ее дальнейшего развития.

Организатор "Атомэкспо-2018" - госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").

Сочи впервые принимает у себя "Атомэкспо". До этого форум проходил в Москве и лишь однажды, в 2013 году, в Санкт-Петербурге.

За прошедшие годы "Атомэкспо" "завоевал авторитет и доверие международного сообщества, объединил вокруг себя не только мировых лидеров атомной индустрии, но и страны, встающие на путь развития атомной энергетики или находящиеся в процессе принятия стратегических решений в энергетической политике", заявил в приветствии участникам нынешнего форума первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета Росатома Сергей Кириенко, возглавлявший российскую атомную отрасль в 2005-2016 годах.

"Форум всегда отличался актуальной программой, статусными экспертами, конструктивным обсуждением новаторских идей, направленных на развитие атомной отрасли, повышение ее безопасности и конкурентоспособности", - подчеркнул Кириенко.

"Атомэкспо" проводится с 2009 года по инициативе Росатома. В форуме принимают участие руководители ключевых компаний мировой атомной отрасли и смежных отраслей, государственных структур, представители международных и общественных организаций, ведущие эксперты. С 2009 по 2017 годы в мероприятиях форума приняли участие около 38 тысяч человек из 83 стран. Свои выставочные экспозиции представили около тысячи компаний. На полях девяти форумов было подписано более 300 соглашений и международных документов о сотрудничестве.

ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ НА КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

Как отметил в своем приветствии генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, повестка "Атомэкспо-2018" "насыщенная и разнообразная".

"Нам предстоит рассмотреть актуальные вопросы многостороннего сотрудничества во всех сегментах атомной отрасли, ознакомиться с новыми технологическими решениями для "зеленой" энергетики; обсудить тенденции и перспективы развития аддитивных технологий, задачи по развитию ядерной инфраструктуры, по усилению привлекательности атомных технологий. Отдельный трек будет посвящен вопросам цифровизации", - сообщил Лихачев.

Мероприятия "Атомэкспо-2018" будут объединены девизом "Глобальное партнерство – общий успех". "Сегодня для решения ключевых задач атомной энергетики – обеспечение энергобезопасности, стабильности поставок и экологичности – особую важность приобретают глобальные партнерства и инновации. Мы убеждены, что движение вперед, к дальнейшему развитию мирного использования атомной энергии, к "зеленому" энергобалансу, возможно только объединенными усилиями", - отметил Лихачев.

Ожидается, что в работе "Атомэкспо-2018" примут участие более двух тысяч представителей зарубежных компаний из Франции, Германии, Чехии, Испании, Финляндии, Китая, Индии, Японии, Республики Корея, Южной Африки, Турции, Казахстана и других стран. Форум планируют посетить представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Всемирной ядерной ассоциации (WNA) и Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (NEA/OECD), Комиссариата по атомной энергии и альтернативным источникам энергии (КАЭ, Франция).

Деловую программу "Атомэкспо-2018" дополнит обширная выставочная экспозиция с участием ведущих компаний мировой атомной энергетики и смежных отраслей. Российскую атомную отрасль представят более 50 предприятий Росатома, в том числе концерн "Росэнергоатом", ТВЭЛ, "Атомэнергомаш", "Инжиниринговая компания "АСЭ", "Русатом — Автоматизированные системы управления", урановый холдинг АРМЗ, "Производственное объединение "Маяк", "Горно-химический комбинат", федеральные ядерные центры ВНИИЭФ и ВНИИТФ.

Также свои экспозиции представят ведущие зарубежные компании и организации — КАЭ (Франция), GIIN (Франция), Rolls-Royce (Великобритания), "China National Nuclear Corporation" (CNNC, Китай), НАК "Казатомпром" (Казахстан), "L-3 MAPPS" (Канада), "Fennovoima" (Финляндия), VUJE (Словакия), ENVY (Турция).

ПРЕМИЯ ЗА РАЗВИТИЕ МИРНОГО АТОМА

Особенностью нынешнего форума станет церемония награждения первых лауреатов новой международной премии Atomexpo Awards, профессиональной награды за вклад в развитие атомной отрасли и использование атомной энергии для блага человечества.

Цели и задачи конкурса на соискание новой премии - представление достижений компаний в области атомной энергии, повышение рейтинга доверия общественности к мирному атому, поддержание высокого уровня профессиональных компетенций в атомной отрасли.

В конкурсе смогли принять участие компании и организации, участвовавшие в "Атомэкспо" за все время его проведения с 2009 года и реализовавшие за это время свои проекты, претендующие на получение премии. Atomexpo Awards будет вручаться в пяти номинациях.

В номинации "Лучший старт" премия присуждается за лучший проект, связанный с запуском реализации национальной атомной программы, в том числе сооружением АЭС, в стране-новичке в области атомной энергетики. В номинации "Атомные технологии для улучшения качества жизни" премия присуждается за лучший проект в области неэнергетического применения ядерных технологий: это ядерная медицина, технологии радиационной обработки для сельского хозяйства и промышленности, технологии безопасности и защиты, неразрушающий контроль и т.п.

Победитель в номинации "Инновации для будущего" получит премию за самые прорывные и инновационные технологические проекты в области строительства, эксплуатации, вывода из эксплуатации объектов ядерной энергетики и проекты в области атомного машиностроения. Наградой в номинации "Общественная приемлемость" будет отмечена реализация наиболее эффективных коммуникационных проектов, направленных на повышение общественной приемлемости атомной энергии.

Наконец, в номинации "Сохранение и развитие человеческого капитала" премия будет вручена за лучший проект в сфере управления человеческим капиталом, направленный на создание кадровых резервов, обеспечение условий повышения квалификации сотрудников, развитие и интеграцию корпоративной культуры.

Заявки на конкурс подали компании из 22 стран, среди которых Россия, Австрия, Белоруссия, Бельгия, Боливия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Египет, Индия, Иран, Испания, Нидерланды, Турция, Финляндия, Франция, ЮАР.

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

На пленарном заседании форума намечено обсудить, насколько за прошедшие 10 лет удалось приблизиться к созданию "глобального партнерства" в атомной энергетике и какие события в мировой атомной отрасли могут стать основой формирования такого партнерства. В ходе обсуждения будут затронуты проблемы экологии, возникновение новых "центров роста" атомной энергетики в мире, форматы партнерств в мирной ядерной сфере. Особое внимание будет уделено трендам развития атомной энергетики на следующее десятилетие.

В программе "Атомэкспо-2018" два десятка "круглых столов" и дискуссий, посвященных развитию различных направлений мировой атомной энергетики. Так, на "круглом столе" "Развитие компетенций для стран-новичков и стран, расширяющих ядерные энергетические программы" речь пойдет о лучших практиках в сфере развития ядерной инфраструктуры в мире, а также о потенциальных проблемах, с которыми могут столкнуться страны-"дебютанты" в области мирного атома и государства, расширяющие свои ядерные энергетические программы.

Другое мероприятие в формате "круглого стола" будет посвящено вопросу, как выстраивать консорциумы и альянсы между компаниями из различных стран при строительстве АЭС, как должны распределяться риски, какими компетенциями должны обладать заказчики и его стратегические партнеры для успешного выполнения крупных проектов по сооружению атомных станций.

На форуме в Сочи речь пойдет и о том, возможна ли цифровизация атомной энергетики. Будут обсуждаться значительное усложнение процессов управления, все более широкое распространение киберугроз, ужесточение норм и правил в области ядерного законодательства, разные подходы к пониманию которых неминуемо ведут к удорожанию проектов сооружения энергоблоков АЭС в разных странах. Планируется, что участники дискуссии дадут свои ответы на главный вопрос - останется ли АЭС в цифровом "каменном веке", или же это не так, и на атомных станциях тоже есть место для цифровых технологий.

Одним из основных мероприятий "Атомэкспо-2018" станет и "круглый стол", на котором будут подняты вопросы глобального партнерства ученых для развития атомной энергетики.

Участники мероприятия обсудят форматы международного научного сотрудничества и факторы, влияющие на успех, на примере проектов международного центра исследований, который будет создан на базе строящегося в России самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР, проекта по созданию международного термоядерного реактора ИТЭР, Европейского центра по исследованию ионов и антипротонов FAIR и других.

В центре внимания участников форума будет также вопрос, насколько экологически чистыми являются ядерные технологии. Участники дебатов на эту тему представят свое видение места атомной энергетики среди разных энергоисточников и рассмотрят перспективы формирования партнерств между генерирующими компаниями, использующими чистые источники энергии (солнце, ветер, вода и атом) для эффективной работы энергосистем.

По традиции, на нынешнем "Атомэкспо" будет идти речь и о том, как готовить инженерные кадры для атомной отрасли. Участники тематической панельной дискуссии, среди которых будут представители университетов, поделятся своим мнением о том, каким они видят обучение будущих специалистов, каковы современные требования к выпускникам профильных вузов, а также представят примеры сотрудничества образовательных организаций разных стран в подготовке инженеров.