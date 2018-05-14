США в июне увеличат добычу сланцевой нефти на 144 тыс баррелей в день, до 7,2 млн - EIA

МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/. Добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в июне 2018 года вырастет по сравнению с маем на 144 тысячи баррелей в сутки — до 7,178 миллиона баррелей в день, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.

На данный момент оценка добычи в мае составляет 7,034 миллиона баррелей в сутки. В апреле ведомство прогнозировало, что добыча сланцевой нефти на основных месторождениях США в мае вырастет на 125 тысяч баррелей в сутки — до 6,996 миллиона баррелей.

Самое большое увеличение добычи в июне ожидается на месторождении Permian - на 78 тысяч баррелей, до 3,277 миллиона баррелей в день, на Eagle Ford F - на 33 тысячи баррелей в день, до 1,387 миллиона баррелей в день, на Bakken - на 20 тысяч баррелей, до 1,238 миллиона баррелей в день.

На Anadarko добыча вырастет на 6 тысяч баррелей, до 524 тысяч в день, на 4 тысячи баррелей, по мнению EIA, увеличится добыча на Appalachia, до 114 тысяч баррелей в день, на Niobrara - на 3 тысячи баррелей, до 596 тысяч баррелей в день. На Haynesville уровень добычи не изменится и составит 42 тысячи баррелей в день.

EIA также ожидает в июне роста добычи газа на этих месторождениях в США на 1,092 миллиарда кубических футов — до 68,119 миллиарда кубических футов в сутки. Оценка добычи газа в мае составляет 67,027 миллиарда кубических футов в сутки.

Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в апреле увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 55 штук, или на 0,7%, до 7,677 тысячи скважин. Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) – пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Высокий резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.