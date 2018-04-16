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ОБЗОР - Минэнерго РФ стимулирует импортозамещение во имя безопасности электроэнергетики


Энергосети

МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ хочет для масштабной программы модернизации электростанций установить уровень локализации оборудования в 90%, поскольку произведенное в России оборудование надежнее, и его использование снижает санкционные риски, заявил журналистам замминистра энергетики Вячеслав Кравченко.

В российской энергетике готовится масштабная программа модернизации оборудования, направленная в первую очередь на тепловые электростанций (ТЭС), которых в стране подавляющее большинство. Программа оценивается министерством энергетики в 3,5 триллиона рублей до 2035 года. При обсуждении программы речь идет в том числе о необходимости закрепить требование по локализации производства оборудования – т.е. чтобы определенная часть энергооборудования, используемого при модернизации, была произведена в России.

"Наша задача - создать механизм, инструмент, который позволит производителям отечественного оборудования делать это (разрабатывать и выпускать оборудование - ред.) вдолгую с абсолютно понятным объемом (спроса - ред.)... Модернизация - именно этот механизм. Мы при модернизации точно будем вводить достаточно жесткие требования по локализации", - заявил Кравченко.

"Фактически речь будет идти о том, что весь основной объем оборудования должен быть произведен именно в Российской Федерации. Мы рассматриваем порядка 90% (уровень локализации - ред.) Я допускаю, что он может быть скорректирован, нам потом подскажут эксперты", - сказал он.

Энергокомпании уже готовятся к подобным требованиям. В конце апреля гендиректор "Газпром GAZP энергохолдинга" Денис Федоров на фоне неудач с разработкой российских больших газовых турбин для электростанций предложил локализовать на 100% в РФ производство зарубежных турбин Siemens или General Electric. Но в возможности достичь 100-процентного уровня все же усомнился замминистра энергетики РФ Андрей Черезов.

ВНЕШНИЕ РИСКИ

Кравченко напомнил, что в России свыше 60% тепла производится электростанциями с паросиловым оборудованием, которое как раз и требует модернизации.

Как отметил замминистра, в РФ производится паросиловое оборудование для ТЭС и парогазовые турбины малой мощности в 25 МВт. Парогазовое оборудование более современное, но для больших электростанций нужны турбины большой мощности, которых в РФ не выпускают, а попытки их разработки неудачны. Это уже привело к громкому скандалу с немецким концерном Siemens, который заявил о незаконных поставках его турбин для строящихся электростанций в Крыму.

"Если мы не создадим никаких условий для того, чтобы все это развивалось, мы никогда ничего отечественного не получим. Возможно, это неправильно с рыночной точки зрения, но по мне, лучше использовать не столь эффективное, не столь современное паросиловое оборудование отечественного производства и знать, что оно не отключится по щелчку, и что если с ним что-то произойдет, мне никто не задержит поставку лопаток, валов и т.д., нежели чем я буду зависеть от кого-то извне, особенно в существующей ситуации", - считает Кравченко.

"Были прецеденты. По крайней мере, могу назвать несколько. У нас сдвижка сроков по вводу в эксплуатацию Якутской ГРЭС-2 в том числе происходила из-за того, что была на полгода задержка поставок насосов, которые не являлись санкционным оборудованием", - отметил замминистра.

По его словам, проблемы возникали и с сервисным обслуживанием иностранного оборудования, но их удалось избежать.

"В моем понимании, когда речь идет об энергетической безопасности, лучше иметь, может быть, не сильно эффективное, использующее больше газа, но зато свое оборудование, которое будет работать, не будет зависеть от поставки кого бы то ни было", - подчеркнул Кравченко.

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