МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник растут в ожидании подписания торгового соглашения с Китаем, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.48 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,19%, до 28874,62 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,31%, до 9207,59 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,26%, до 3273,83 пункта.

Внимание трейдеров теперь сосредоточено вокруг торговой сделки США и КНР, подписание первой фазы ожидается уже на этой неделе. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит с этой целью Штаты 13-15 января. После этого, как ранее заявлял американский президент Дональд Трамп, Соединенные Штаты сразу приступят к переговорам с Китаем по второй части сделки.

Вице-президент по торговле и деривативам Charles Schwab в Техасе Рэнди Фредерика, чье мнение приводит агентство Рейтер, отмечает, что нехватка подробных деталей соглашения добавляет инвесторам некоторую осторожность. "Сложность в том, что мы ничего не узнаем до среды, но спекуляций недостаточно, чтобы рынки упали", — добавляет эксперт.

Трейдеры также ожидают статистику по бюджету США, которая будет опубликована позднее в понедельник. Эксперты полагают, что в декабре дефицит бюджета страны составил 196,5 миллиарда долларов после дефицита в 208,8 миллиарда в ноябре.