МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Основные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись негативной динамикой, лидером падения стала биржа Гонконга на опасениях распространения коронавируса в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 1,41%, до 3052,14 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,28%, до 1806,54 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 2,81%, до 27985,33 пункта. Японский индекс Nikkei 225 сократился на 0,91%, до 23864,56 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,01%, до 2239,69 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,19%, до 7066,3 пункта.

Инвесторы оценивают риски распространения вызывающего пневмонию коронавируса в Китае на фоне приближения празднования Нового года по лунному календарю, когда турпоток традиционно увеличивается. Трейдеры опасаются эпидемии, которая станет негативным фактором для сектора туризма, что может нанести ущерб экономике в целом.

Вспышка вируса в Китае началась в конце декабря. По состоянию на 20 января, в общей сложности зарегистрировано 218 случаев заражения, четыре человека погибли. Вирус распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде.

"Вспышка превращается в серьезный потенциальный экономический риск для Азиатско-Тихоокеанского региона", — сказал аналитик IHS Markit Раджив Бисвас, мнение которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.

Дополнительным негативным фактором для рынка Гонконга стало решение международного рейтингового агентства Moody's понизить долгосрочный рейтинг эмитента специального административного района до "Aa3" с "Aa2". Решение принято из-за того, что, по мнению агентства, эффективность управления в Гонконге оказалась ниже, чем предполагалось ранее.