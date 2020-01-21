МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник снижаются на фоне опасений по поводу экономических последствий распространения нового коронавируса в Китае, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.45 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижается на 0,15%, до 29303,55 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,26%, до 9364,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,34%, до 3318,4 пункта.

Инвесторы с беспокойством следят за ситуацией с распространением коронавируса в Китае и за тем, насколько негативно это может сказаться на компаниях, работающих в секторах туризма и авиаперевозок, что может нанести ущерб экономике мира в целом.

"Это, кажется, самый главный негативный фактор. Но это скорее глобальные настроения", — отметил главный экономист Raymond James Скотт Браун, чье мнение приводит агентство Рейтер.

Кроме того, на настроении трейдеров сказался прогноз Международного валютного фонда (МВФ), который в понедельник понизил прогноз роста экономики США на 2020 год на 0,1 процентного пункта — до 2%. МВФ также понизил прогнозы роста всего мирового ВВП на 2020 и 2021 годы – на 0,1 и 0,2 процентного пункта, до 3,3% и 3,4% соответственно.

Инвесторы также обратили внимания на слова министра финансов США Стивена Мнучина, который заявил изданию Wall Street Journal, что вторая часть торгового соглашения с Китаем не обязательно устранит все существующие тарифы.