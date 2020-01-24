МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Основные американские биржи в пятницу растут на возращении рисковых настроений, вызванных успокаивающими комментариями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о ситуации с вирусом в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.40 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) увеличивается на 0,37%, до 29267,92 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,36%, до 9436,58 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,1%, до 3320 пунктов.

По последним данным, новый мутировавший коронавирус унес жизни 26 человек в Китае и распространился за пределы страны, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку. Но некоторый оптимизм вернулся на рынки сегодня после заявления ВОЗ о том, что объявлять чрезвычайную ситуацию в связи с этой вспышкой пока преждевременно.

Вице-президент по торговле и деривативам Charles Schwab в Техасе Рэнди Фредерик, чье мнение приводит агентство Рейтер, отмечает, что подобные ситуации на первых порах всегда создают некоторую панику. "Но с точки зрения влияния на экономику и рынки США, это, как правило, длится недолго", — добавляет эксперт.

Кроме того, настроения инвесторов поддерживаются корпоративными новостями. Так, американская компания Intel сообщила в четверг о росте чистой прибыли в четвертом квартале на 33%, до 6,9 миллиарда долларов. На фоне этого акции компании дорожают почти на 8%.