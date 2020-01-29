МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду показывают положительную динамику на фоне публикаций квартальных финансовых отчетностей крупных компаний, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.50 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) увеличивается на 0,38%, до 28832,68 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,3%, до 9297,08 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,25%, до 3284,6 пунктов.

Американские инвесторы отыгрывают корпоративные новости крупных корпораций. Так, акции корпорации Apple дорожают на на 1,7% после того, как компания сообщила, что показатель чистой прибыли в первом квартале 2019-2020 финансового года впервые более чем за год вырос и достиг 22,24 миллиарда долларов.

О росте чистой прибыли сообщила также сеть ресторанов быстрого питания McDonald's. По итогам четвертого квартала 2019 чистая прибыль компании увеличилась на 11% в годовом выражении — до 1,572 миллиарда долларов. На фоне этого акции компании растут на 1,8%. Акции американского концерна General Electric (GE) растут на 7% после того, как компания сообщила о показателе выручки в 26,238 миллиарда долларов, превосходящем ожидания аналитиков.

"Рынок изменил механизм движения, по крайней мере на сегодня, чтобы сосредоточиться на доходах", — приводит агентство Рейтер слова старшего рыночного стратега National Securities в Нью-Йорке Арта Хогана.

Теперь трейдеры в ожидании заседания ФРС США, на котором регулятор примет решение по базовой процентной ставке. По данным CME Group, 89,5% экспертов ожидают, что регулятор вновь сохранит ключевую ставку на уровне 1,5-1,75%.