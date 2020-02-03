МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Американские фондовые биржи поднимаются на 1,5% в понедельник из-за уверенности инвесторов в мерах поддержки экономики КНР на фоне рисков вокруг коронавируса, способствует торгам и сильная внутренняя статистика, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.44 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 1,13%, до 28574,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,5%, до 9288,08 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,14%, до 3262,4 пункта.

Переживания рынков по поводу перспектив роста мировой экономики из-за ситуации вокруг коронавируса постепенно ослабевают на новостях из Китая. Ранее ЦБ КНР снизил ставки по кредитам для потерпевших убытки от коронавируса предприятий, соответствующие меры смогут оказать поддержку китайской экономике, второй по величине в мире.

Поддерживают настроения трейдеров и данные статистики по деловой активности в промышленности США. Как сообщил американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в январе поднялся после двух месяцев снижения и превысил ожидания аналитиков. В отчетном месяце индекс составил 50,9% при прогнозе роста только до 48,5%.

Ранее исследовательская Markit Economics сообщила, что индекс деловой активности в промышленности (PMI) США в январе снизился слабее ожиданий — до 51,9 пункта с 52,4 пункта в декабре, хотя аналитики ожидали уменьшения до уровня предварительной оценки в 51,7 пункта.

Способствует росту и коррекционная динамика. В пятницу американские рынки закрылись снижением на 1,6-2,1% из-за рисков вокруг коронавируса, слабых данных корпоративных отчетностей компаний и негативной статистики.