МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы во вторник уверенно растут на фоне подъема рисковых настроений на рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.47 мск британский индекс FTSE 100 рос на 1,72% — до 6097,18 пункта, французский CAC 40 — на 0,93%, до 4581,95 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,31%, до 11428,95 пункта.

Рынки продолжают с оптимизмом отыгрывать новости о постепенном смягчении карантинных мер в регионе, введенных с целью остановить распространение коронавируса. Так, британское правительство намерено разрешить всем магазинам возобновить работу с 15 июня при условии принятия ими мер по недопущению распространения вируса.

Кроме того, общий рыночный оптимизм поддерживают новости об исследованиях вакцины от COVID-19. Как сообщают СМИ, американская биотехнологическая фирма Novavax начала первые испытания своей вакцины на людях.

Акции британского производителя автомобилей премиум-класса Aston Martin тем временем растут на 30% после объявления о том, что с 1 августа новым генеральным директором компании станет глава Mercedes-AMG Тобиас Моерс (Tobias Moers).

Инвесторы также обратили внимание на макроэкономические показатели. Индекс доверия потребителей к экономике Германии в июне поднялся до минус 18,9 пункта, после того как а мае рухнул до минус 23,1 пункта, что свидетельствует о росте склонности людей к потреблению.