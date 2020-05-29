МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Большинство фондовых бирж Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу на фоне эскалации напряженности между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.36 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на символические 0,01% — до 2846,41 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,63%, до 1780,85 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,71% — до 22968,41 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,59%, до 2016,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,51%, до 21803,29 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,82%, до 5802,9 пункта.

Растущая напряженность между США и Китаем оказывает сильное давление на рынки. Инвесторы опасаются, что дальнейшие разногласия могут вызвать новый виток торговой войны между двумя странами, что нанесет удар мировой экономике.

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей в четверг приняли резолюцию о разработке законопроекта о безопасности в Гонконге. При этом американский президент Дональд Трамп ранее анонсировал новые меры против Китая в ответ на действия в Гонконге.

Инвесторы также оценивают слабые экономические данные из Японии. Объем промышленного производства в апреле упал на 9,1% по сравнению с мартом. По данным агентства Блумберг, это самое сильное падение после цунами 2011 года. Объем розничных продаж в апреле упал на 9,6% в месячном исчислении.

При этом в целом на мировых рынках в последнее время скорее преобладает оптимизм и рисковые настроения. Правительства по всему миру постепенно снимают ограничения, введенные из-за коронавируса, и инвесторы надеются на восстановление экономики.