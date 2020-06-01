МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись ростом в пределах 3,4% на фоне общего оптимизма на рынках и возвращении аппетита к риску, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,2%, до 2915,43 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,2%, до 1842,95 пункта, гонконгский Hang Seng Index — поднялся на 3,4%, до 23732,52 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,8%, до 2065,08 пункта. Японский Nikkei 225 — на 0,8%, до 22062,39 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,1%, до 5819,2 пункта.

Инвесторы в Азии с оптимизмом продолжают следить за постепенным открытием странами своих экономик и смягчением карантинных мер, что дает надежду на стабилизацию экономики. Так, в Японии в ограниченном режиме открылись школы, спортзалы. магазины и увеличился пассажиропоток на транспорте.

Трейдеры также обратили внимание на статистику из КНР. По официальным данным, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая в мае вырос до 50,7 пункта с 49,4 пункта в апреле. Аналитики ждали роста показателя только до 49,6 пункта.