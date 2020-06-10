МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в среду, в то время как аналитики ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейшей величины учётной ставки, а также публикации ряда статданных, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.14 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,15%, до 27305 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,87%, до 10038,25 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,32%, до 3215,38 пункта.

В центре внимания трейдеров находится заседание ФРС, которое завершится вечером. По данным CME Group, 83,6% аналитиков ожидают сохранения учётной ставки регулятором на уровне от нуля до 0,25% годовых, остальные 16,4% ожидают её повышения до 0,25-0,5%. Кроме того, регулятор опубликует новые макроэкономические прогнозы.

Кроме того, инвесторы ожидают публикации статистики инфляции и данных о состоянии бюджета страны. Аналитики прогнозируют замедление темпов роста потребительских цен в США до 0,2% в годовом выражении с апрельских 0,3%. Также ожидается, что в мае дефицит бюджета США снизился на 15,3% и составил 625 миллиардов долларов против дефицита почти в 738 миллиардов в апреле.