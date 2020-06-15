МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном снижаются на опасениях вокруг возможности второй волны коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,01% — до 2919,48 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,99%, до 1889,26 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,62% — до 24150,85 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,3%, до 22016,09 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,69%, до 2118,49 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,44%, до 5822 пунктов.

Опасения по поводу второй волны COVID-19 по всему миру оказывают негативное влияние на фондовый рынок. В Китае, с которого началось распространение коронавируса, выявлен новый очаг в городе Фэнтай, на оптовом рынке "Синьфади". В субботу рынок был временно закрыт после того, как в результате эпидемиологического расследования на доске для разделки импортированного лосося был обнаружен коронавирус. В субботу власти города сообщили, что за сутки по итогам массового тестирования удалось выявить 46 бессимптомных носителей COVID-19, связанных с рынком.

"По мере возобновления экономической активности следует ожидать увеличения уровня заражений, поэтому вопрос заключается в том, будут ли меры по обнаружению достаточно эффективными, чтобы обеспечить возможность мер сдерживания без необходимости снова закрывать всю экономику", — приводит агентство Франс Пресс мнение валютного стратега National Australia Bank Родриго Катриля (Rodrigo Catril).