МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник растут на 1-4% следом за подъемом на американском фондовом рынке, инвесторы оценивают мировые и региональные новости, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,87% — до 2915,09 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,93%, до 1882,77 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,95% — до 24478,64 пункта, японский Nikkei 225 — на 4,13%, до 22421,08 пункта, южнокорейский KOSPI — на 4,32%, до 2118,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 4,11%, до 5954,9 пункта.

Во вторник азиатские инвесторы обратили внимание на то, что американские фондовые индексы в понедельник на закрытии биржи продемонстрировали рост после длительного снижения. Поводом для оптимизма послужило заявление Федеральной резервной системы (ФРС) США о планах покупок "диверсифицированного портфеля корпоративных облигаций". Как сообщил регулятор, программа призвана поддержать ликвидность рынка и обеспечить доступность кредитов для крупных работодателей.

Кроме того, участники рынка обратили внимание на прошедшее заседание Банка Японии, по итогам которого регулятор принял решение оставить процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%.

Тем временем оптимизм поддерживается также региональными новостями. Власти Гонконга на фоне улучшения эпидемиологической обстановки готовятся еще больше ослабить карантинные ограничения, введенные ранее из-за COVID-19.

"Рынки будут продолжать расти, пока экономика будет вновь открываться, и пока число случаев заболевания коронавирусом недостаточно велико, чтобы остановить это открытие", — отметил старший экономист MP Capital в Сиднее Шейн Оливер (Shane Oliver), чье мнение приводит агентство Рейтер.