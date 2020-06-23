МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник на заявлениях американского президента Дональда Трампа, который опроверг расторжение торговой сделки с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.02 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,17% — до 2970,3 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,31%, до 1942,59 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,97%, до 24749,46 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,5%, до 2137,39 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,92%, до 22644,01 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,1%, до 5950,6 пункта.

Во вторник инвесторы следят за новостями по торговым отношениям США и КНР. Советник Трампа по торговле Питер Наварро заявил в эфире телеканала Fox News, что президент решил расторгнуть торговую сделку с Китаем на фоне предположений в США о китайском происхождении коронавируса. Наварро отметил, что "сделка прекращена".

Однако сам Трамп позднее опроверг сообщения о расторжении сделки. Президент США написал в своем Twitter, что "торговая сделка с Китаем в полной сохранности", тем самым вернув на рынки осторожный оптимизм.

"С Белым домом вы никогда не можете быть уверены, озвучивают ли они свою собственную позицию или официальную, — прокомментировал агентству Рейтер валютный стратег Bank of Singapore Сим Мо Сён (Sim Moh Siong).

В целом на фондовых рынках сохраняется оптимизм по мере постепенного восстановления экономики, пострадавшей от коронавируса. Рост также поддерживается мощными стимулирующими мерами центробанков по всему миру и постепенным ослаблением ограничений, хотя опасения второй волны пандемии заставляют игроков сохранять осторожность.