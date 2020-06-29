МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник снижаются, инвесторы опасаются, что распространение коронавируса затормозит начавшееся восстановление экономической активности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.36 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,71% — до 2958,46 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,5%, до 1937,99 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,59% — до 24159,69 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,16%, до 22026,11 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,66%, до 2099,15 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,95%, до 5789 пунктов.

Мировые инвесторы продолжают оценивать ситуацию с коронавирусом в мире и его влиянием на состояние мировой экономики. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, на воскресенье число жертв коронавируса в мире превысило 500 тысяч человек. Больше всего человек скончались в США. Общее число случаев заражения составляет более 10 миллионов.

Участники торгов опасаются, что новые вспышки коронавируса могут повлечь за собой новые карантинные ограничения, что остановит процесс восстановления мировой экономики, уже ощутимо пострадавшей от "первой волны".

"Повышение уровня заболеваемости COVID-19 в США замедлило темпы роста на рынках, несмотря на улучшения в мировой экономике, данные о состоянии которой продолжают превосходить большинство ожиданий", — отметили агентству Рейтер аналитики JPMorgan.