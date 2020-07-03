МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются в пятницу на фоне роста числа заболевших коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.08 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,4%, до 25655 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,1%, до 10345,12 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,38%, до 3117,25 пункта.

Объем торгов фьючерсами в пятницу снижен, так как основные торги в этот день проводиться не будут в связи с национальным праздником. В то же время, давление на котировки оказывает рост числа случаев заражения коронавирусом в США.

В июне в более чем половине штатов США резко выросла заболеваемость COVID-19. Целый ряд штатов, включая крупнейшие по населению Техас и Флориду, приостановили меры по открытию экономики. По последним данным университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в США возросло на рекордные 52,2 тысячи за сутки.

Трейдеры опасаются, что продолжающийся рост числа заболевших может привести к повторному закрытию экономики страны, что повлечет за собой ее спад. При этом накануне макроэкономические статданные поддержали надежды инвесторов относительно восстановления экономики. Так, в четверг стало известно, что безработица в стране в июне уменьшилась до 11,1%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на рекордные 4,8 миллиона, превзойдя прогнозы аналитиков.