МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник опускаются, данные по заражениям коронавирусом в мире продолжают тревожить инвесторов, которые также следят за отношениями США и Китая, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 7.39 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшался на 1,1% — до 3405,3 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,43%, до 2296,14 пункта, гонконгский Hang Seng Index — сокращался на 1,69%, до 25335,96 пункта, японский Nikkei 225 — на 1%, до 22557,01 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,88%, до 2166,81 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,73%, до 5933,6 пункта.

Число случаев заражения в мире продолжает увеличиваться. По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от понедельника, число выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире за сутки увеличилось более чем на 215 тысяч и превысило 12,7 миллиона, всего скончались более 566 тысяч пациентов с COVID-19. Университет Джонса Хопкинса сообщает уже о 13 миллионах случаев заражения в мире.

Кроме того, рынки обратили внимание на новости по отношениям США и Китая. Ранее Штаты официально назвали незаконными претензии Пекина на офшорные ресурсы на большей части Южно-Китайского моря. Кроме того, Вашингтон обвинил КНР в попытках заполучить контроль над этими ресурсами путем угроз. Посольство КНР в США назвало такие заявления "совершенно неоправданными".

Трейдеры обращают внимание и на статистику по региону. Так, экспорт из Китая в июне неожиданно вырос — на 0,5%, аналитики ожидали снижение на 1,5% в годовом выражении. Импорт Китая поднялся на 2,7% в годовом выражении, когда эксперты ожидали падение на 10%. При этом ВВП Сингапура рухнул во втором квартале на 12,6% в годовом выражении, в квартальном — на 41,2%. Прогнозы снижения составляли 10,5% и 34,7% соответственно.