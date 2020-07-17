МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы в основном коррекционным ростом после распродаж в течение предыдущих торгов, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,13% — до 3214,13 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,69%, до 2158,94 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,5% — до 25089,17 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,8%, до 2201,19 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,38%, до 6033,6 пункта. Японский индекс Nikkei 225 сократился на 0,32%, до 22696,42 пункта.

В пятницу на большинстве азиатских рынков трейдеры покупали акции компаний, существенно подешевевших днем ранее. Рынки АТР в четверг закрылись в минусе на опасениях за обострение отношений между США и КНР, в том числе биржи Китая рухнули в пределах 5%.

В то же время давление на настроения инвесторов Японии оказал рост заболеваемости коронавирусом в столице страны. Как написало агентство Франс Пресс, в Токио за сутки зарегистрирован новый рекорд заболеваемости COVID-19 — 293 новых случая против 286 случаев днем ранее.

"Индекс Nikkei открылся ростом, но затем снизился по мере роста опасений по поводу распространения коронавируса", — сказал агентству стратег Okasan Ёсихиро Ито (Yoshihiro Ito).