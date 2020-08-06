МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются на опасениях за перспективы развития торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.31 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,38% — до 3364,79 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,92%, до 2297,69 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,63%, до 24692,59 пункта, южнокорейский KOSPI рос на 1,13%, до 2338,12 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — поднимался на 0,23%, до 6015 пунктов, японский Nikkei 225 — опускался на 0,44%, до 22416,7 пункта.

На протяжении текущей недели биржи АТР закрывались в основном в "зеленой зоне", а в четверг перешли к снижению. Давление на котировки оказывает неопределенность вокруг отношений США и Китая. По данным СМИ, 15 августа страны намерены провести переговоры на высоком уровне, чтобы оценить соблюдение Пекином торгового соглашения.

Отношения между странами остаются напряженными уже долгое время. Накануне глава МИД КНР Ван И в интервью агентству Синьхуа заявил, что США, отрицая роль Коммунистической партии, преследуют цель по сдерживанию и дестабилизации Китая.

Кроме того, в ближайшие дни министерство иностранных дел Тайваня ожидает визит на остров главы министерства здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара. "Китай, вероятно, расценит визит как провокационный шаг в преддверии запланированных на 15 августа торговых переговоров…", — полагает аналитик AxiCorp Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.