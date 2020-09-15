МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись преимущественно ростом на сильной статистике из Китая, которая ослабила опасения за перспективы второй по величине мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,5% — до 3295,68 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,7%, до 2205,36 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 0,4%, до 24732,76 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,65%, до 2443,58 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,44% — до 23454,89 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,08%, до 5894,8 пункта.

Трейдеры с оптимизмом восприняли новую порцию статистики из Китая. В частности, по данным государственного статистического бюро КНР, промышленное производство в стране в августе ускорило рост до 5,6% в годовом выражении с 4,8% в июле. При этом аналитики ожидали роста показателя на 5,1%. Кроме того, объем розничных продаж в Китае в августе вырос на 0,5% в годовом исчислении после снижения в июле на 1,1%. Ожидался рост лишь на 0,1%.

При этом торги в Японии закрылись коррекционным снижением ключевого фондового индекса после нескольких дней роста. "Естественно видеть фиксацию прибыли после того, как индекс Nikkei рос три сессии подряд. Но давление было ограниченным, поскольку ожидания, касающиеся нового правительства страны, неожиданно высоки", — прокомментировал агентству Франс Пресс брокер Okasan Securities Шиничи Ямамото (Shinichi Yamamoto).

По итогам состоявшегося в понедельник голосования лидером правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), который вскоре станет премьер-министром, избран генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга. Он заявил, что на посту премьера намерен "унаследовать и развивать" политический курс своего предшественника Синдзо Абэ.

Кроме того, акции японской компании Sony подешевели по итогам вторника на 2,4% после сообщений в СМИ о снижении прогноза по объему производства готовящейся к выходу игровой консоли PlayStation 5 примерно на 20% из-за проблем с чипом. Предполагается, что Sony за год произведет 11 миллионов консолей вместо ожидавшихся ранее 15 миллионов.