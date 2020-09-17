МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг снижаются, инвесторы оценивают итоги прошедшего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,99% — до 3251,47 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,81%, до 2167,52 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,61% — до 24327,67 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 1,25%, до 2405,89 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,63%, до 23327,73 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 1,11%, до 5888,8 пункта.

В четверг инвесторы оценивают итоги двухдневного заседания ФРС США. Аналитики ожидали представления более подробного плана восстановления экономики. По итогам заседания ФРС оставила ставку на минимальном уровне в 0-0,25% и дала понять, что она останется такой минимум до 2023 года. Пессимизма участникам рынка также добавили комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что будущее крупнейшей экономики мира, США, остается неопределенным, а ее восстановление займет некоторое время.

"В целом ФРС представила минимум того, что от нее ожидали рынки, и сделала упор на последствиях перехода к более гибкому таргетированию инфляции", — приводит агентство Рейтер слова инвестиционного стратега GSFM Стивена Миллера (Stephen Miller).

Кроме того, трейдеры обратили внимание на результаты заседания Банка Японии. Согласно заявлению регулятора, японский центробанк вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, который сохраняется с января 2016 года.