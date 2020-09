18 сен — Dow Jones. Американские фондовые индексы в четверг упали. Неопределенность, вызванная коронавирусной пандемией, продолжает сказываться на найме персонала.

S&P 500 опустился на 0,8% до 3357 пунктов. Nasdaq Composite опустился на 1,3% до 10910 пунктов. Dow Jones Industrial Average, снизился на 130 пунктов, или на 0,5%, до 27902 пунктов.

Снижение четверга было широкомасштабным и включало в себя акции крупных технологических компаний, которые росли последние несколько месяцев. Инвесторы относят часть этого роста на действия Федеральной резервной системы в начале пандемии.

Теперь они ждут сигналов о том, что будет дальше, будь то ситуация с экономикой, или же действия со стороны правительства.

Количество заявок на пособие по безработице на прошлой неделе стабилизировалось на уровне 860 000, согласно данным Министерства труда США. Из-за пандемии показатель остался на высоком по историческим меркам уровне, несмотря на активный наем работников летом. В последние недели количество заявок остается чуть ниже 900 000. Сокращения продолжаются, несмотря на признаки общего восстановления рынка труда.

Фондовые индексы начали сессию со снижения, затем немного восстановились, а потом возобновили падение во второй половине сессии. Наихудшие результаты на S&P 500 показали акции энергетического и здравоохранительного секторов, а наилучшие – бумаги сырьевого и промышленного сектора.

На настроение негативно повлияли вчерашние комментарии председателя Джерома Пауэлла о "крайне неопределенных" перспективах экономики. Руководители центробанка высказали опасения о том, что быстрое восстановление после снятия карантинных мер может скрыть более серьезные повреждения в самых пострадавших отраслях, а население, вероятно, столкнется с безработицей в более длительной перспективе. Кроме того, ФРС просигнализировала, что процентные ставки могут оставаться около нуля до конца 2023 года.

"ФРС заявила, что планирует еще очень долго сохранять низкие процентные ставки. Но этого недостаточно, – пояснил Джеймс Этей, старший инвестиционный управляющий Aberdeen Standard Investments. – Для такого рынка уже недостаточно просто сохранять текущие стимулирующие меры. Ему нужно все больше и больше".

Между тем инвесторов, которые рассчитывали на то, что вакцина сдержит распространение коронавируса и ускорит экономическое восстановление, беспокоят противоречивые сигналы о доступности вакцины.

Ведущий сотрудник администрации Дональда Трампа, отвечающий за вопросы здравоохранения, ожидает, что вакцина вряд ли будет общедоступна до следующего лета. Однако сам президент Трамп быстро оспорил его комментарии. Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (U.S. Centers for Disease Control and Prevention) Роберт Редфилд заявил, что в конце этого года "поставки вакцины будут ограниченными". Трамп же сказал, что вакцина сразу же будет распространяться среди населения.

В отдельном порядке Трамп призвал республиканцев из конгресса попробовать провести более крупный и дорогостоящий пакет помощи, связанной с пандемией. Однако его высказывания были холодно встречены некоторыми республиканцами, скептически настроенными насчет роста затрат.

"Ощущается утомление на налогово-бюджетном и политическом фронтах. ФРС не предприняла новых шагов, и в конгрессе не принято никаких соглашений", – заметил Джеймс Маккормик, стратег NatWest Markets. Он предупредил, что "есть признаки надвигающегося так называемого фискального обрыва" и указал на большое число американцев, полагающихся на программу поддержки безработных.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 0,682% с 0,686% в среду

В Европе Stoxx Europe 600 опустился на 0,5%. Сильнее всего падали акции технологического, банковского и добывающего секторов.

Британский фунт потерял к доллару 0,6%, а к евро – 0,5% после того, как Банк Англии оставил процентные ставки без изменений.

В Азии ключевые индексы к концу торгов упали. Японский Nikkei 225 понизился на 0,7%, а гонконгский Hang Seng потерял 1,6%.

Золото подешевело на 1% до 1940 долларов за тройскую унцию.

