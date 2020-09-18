МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций отреагировал нейтрально на решение Банка России сохранить ставку на уровне 4,25% и продолжил снижаться по индексу Мосбиржи прежними темпами.

Рублевый индекс Мосбиржи к 13.36 мск снижался на 0,33% — до 2961,85 пункта, долларовый индекс РТС символически рос на 0,01%, до 1243,39 пункта. До публикации решения ЦБ РФ индекс Мосбиржи терял 0,35%, РТС – 0,02%.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 11 копеек, до 75,06 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 88,9 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,67%, до 43,59 доллара за баррель.

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на исторически минимальном уровне 4,25% годовых. При этом регулятор в своем релизе сохранил сигнал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях.

Действие краткосрочных проинфляционных факторов усилилось, но на среднесрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают, отметил ЦБ.