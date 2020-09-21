21 сен — Dow Jones. Фьючерсы на фондовые индексы США сегодня резко опустились. Не исключено, что ведущие американские индексы продолжат снижаться четвертую неделю подряд.

Фьючерсы на S&P 500 опустились на 1,6%, после начала торгов потери индекса могут усилиться. Прошлую неделю он завершил с отставанием от максимума, установленного 2 сентября, более чем на 7%. Фьючерсы на Nasdaq Composite потеряли 1,5%. В пятницу он завершил торги на минимальной отметке с 11 августа.

Индекс волатильности VIX, который рассчитывает Чикагская биржа опционов, сегодня подскочил до максимальной отметки почти за две недели.

Акции ведущих технологических компаний, которые летом помогли рынку вернуться к рекордным максимумам, теперь тянут индексы вниз. Настроения инвесторов ухудшились из-за множества рисков, включая задержки с утверждением новых правительственных программ финансовой помощи, сохранение напряженности в отношениях между США и Китаем, начало наиболее активной фазы президентской гонки в США и угрозу повторного введения карантина во многих регионах, где растет число зараженных коронавирусом.

Китайская коммунистическая газета The Global Times в выходные сообщила, что Пекин продолжит работу над составлением списка неблагонадежных лиц, куда войдут зарубежные компании и физические лица, способные, по мнению китайских властей, нанести ущерб интересам Китая. Никаких имен пока не называлось. Обнародование такого списка, вероятно, лишь обострит конфликт между США и Китаем. По словам инвесторов, Пекин тем самым покажет, что готов вводить новые ограничительные меры. На мировых фондовых рынках наблюдается неоднородная динамика

"С макроэкономической точки зрения существует риск того, что Китай станет более решительно использовать санкции, – предупреждает заместитель инвестиционного директора Brooks Macdonald Эдвард Парк. – Участники рынка не ждали такого развития событий".

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 понизился на 2,7% во главе с акциями банков и туристических компаний. Вероятно, он завершит торги на минимальной отметке с конца июля. В крупнейших странах Европы растет число заболевших Covid-19, и участники рынка предполагают, что правительства будут вынуждены вернуть карантин, что ограничит деловую и общественную активность.

"Инвесторы опасаются новых ограничений на экономическую деятельность, что окажет значительное негативное влияние, – говорит директор европейского подразделения State Street Global Advisors по инвестиционным стратегиям Альтаф Кассам. – От европейских политиков мы слышим предупреждения о новом карантине, поскольку рубеж по числу зараженных уже достигнут".

Британский FTSE 100 снизился на новостях о возможном введении карантина на 3,2%.

Акции HSBC Holdings к завершению торгов в Гонконге упали на 5,3% и достигли минимального уровня за 25 лет. В СМИ появились сообщения о том, что HSBC и другие крупные банки подали американским властям "отчеты о подозрительной активности". Это оказало дополнительное давление на акции HSBC, которые в этом году уже резко подешевели. На торгах в Лондоне акции HSBC потеряли 5,9%.

Акции Oracle повысились на премаркете на 4,8%. Президент США Дональд Трамп в целом согласился с тем, что китайский видеосервис TikTok заключит партнерство с Oracle и Walmart и станет базироваться в США. Ранее американское руководство подозревало TikTok в нарушении национальной безопасности США, компания была вынуждена начать переговоры и искать себе партнеров среди американских компаний. Министерство торговли США отложило введение запрета на скачивание и обновление приложения TikTok: он должен был вступить в силу в 23:59 в воскресенье.

Акции Illumina упали на премаркете на 4,4%. Этот производитель оборудования для секвенирования генома решил, по словам источников, приобрести компанию Grail, которая разрабатывает методы раннего обнаружения рака по анализам крови. Стоимость сделки, которая будет оплачена денежными средствами и акциями, составит 7,1 млрд долларов.

Большинство азиатских фондовых индексов по итогам дня снизилось. Гонконгский Hang Seng просел на 2,1%, китайский Shanghai Composite опустился на 0,6%. В Японии торги не проводились в связи с праздником.

Нефть марки Brent подешевела на 1,8% до 42,38 доллара за баррель. По словам аналитиков, падение связано с сигналами о том, что Ливия может возобновить поставки нефти на мировой рынок как раз в то время, когда спрос на нефть упал.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась с пятничных 0,694% до 0,661%.

— Автор Anna Isaac, anna.isaac@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ