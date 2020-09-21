21 сен — Dow Jones. Фьючерсы на фондовые индексы США сегодня резко опустились. Не исключено, что ведущие американские индексы продолжат снижаться четвертую неделю подряд.
Фьючерсы на S&P 500 опустились на 1,6%, после начала торгов потери индекса могут усилиться. Прошлую неделю он завершил с отставанием от максимума, установленного 2 сентября, более чем на 7%. Фьючерсы на Nasdaq Composite потеряли 1,5%. В пятницу он завершил торги на минимальной отметке с 11 августа.
Индекс волатильности VIX, который рассчитывает Чикагская биржа опционов, сегодня подскочил до максимальной отметки почти за две недели.
Акции ведущих технологических компаний, которые летом помогли рынку вернуться к рекордным максимумам, теперь тянут индексы вниз. Настроения инвесторов ухудшились из-за множества рисков, включая задержки с утверждением новых правительственных программ финансовой помощи, сохранение напряженности в отношениях между США и Китаем, начало наиболее активной фазы президентской гонки в США и угрозу повторного введения карантина во многих регионах, где растет число зараженных коронавирусом.
Китайская коммунистическая газета The Global Times в выходные сообщила, что Пекин продолжит работу над составлением списка неблагонадежных лиц, куда войдут зарубежные компании и физические лица, способные, по мнению китайских властей, нанести ущерб интересам Китая. Никаких имен пока не называлось. Обнародование такого списка, вероятно, лишь обострит конфликт между США и Китаем. По словам инвесторов, Пекин тем самым покажет, что готов вводить новые ограничительные меры.
"С макроэкономической точки зрения существует риск того, что Китай станет более решительно использовать санкции, – предупреждает заместитель инвестиционного директора Brooks Macdonald Эдвард Парк. – Участники рынка не ждали такого развития событий".
Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 понизился на 2,7% во главе с акциями банков и туристических компаний. Вероятно, он завершит торги на минимальной отметке с конца июля. В крупнейших странах Европы растет число заболевших Covid-19, и участники рынка предполагают, что правительства будут вынуждены вернуть карантин, что ограничит деловую и общественную активность.
"Инвесторы опасаются новых ограничений на экономическую деятельность, что окажет значительное негативное влияние, – говорит директор европейского подразделения State Street Global Advisors по инвестиционным стратегиям Альтаф Кассам. – От европейских политиков мы слышим предупреждения о новом карантине, поскольку рубеж по числу зараженных уже достигнут".
Британский FTSE 100 снизился на новостях о возможном введении карантина на 3,2%.
Акции HSBC Holdings к завершению торгов в Гонконге упали на 5,3% и достигли минимального уровня за 25 лет. В СМИ появились сообщения о том, что HSBC и другие крупные банки подали американским властям "отчеты о подозрительной активности". Это оказало дополнительное давление на акции HSBC, которые в этом году уже резко подешевели. На торгах в Лондоне акции HSBC потеряли 5,9%.
Акции Oracle повысились на премаркете на 4,8%. Президент США Дональд Трамп в целом согласился с тем, что китайский видеосервис TikTok заключит партнерство с Oracle и Walmart и станет базироваться в США. Ранее американское руководство подозревало TikTok в нарушении национальной безопасности США, компания была вынуждена начать переговоры и искать себе партнеров среди американских компаний. Министерство торговли США отложило введение запрета на скачивание и обновление приложения TikTok: он должен был вступить в силу в 23:59 в воскресенье.
Акции Illumina упали на премаркете на 4,4%. Этот производитель оборудования для секвенирования генома решил, по словам источников, приобрести компанию Grail, которая разрабатывает методы раннего обнаружения рака по анализам крови. Стоимость сделки, которая будет оплачена денежными средствами и акциями, составит 7,1 млрд долларов.
Большинство азиатских фондовых индексов по итогам дня снизилось. Гонконгский Hang Seng просел на 2,1%, китайский Shanghai Composite опустился на 0,6%. В Японии торги не проводились в связи с праздником.
Нефть марки Brent подешевела на 1,8% до 42,38 доллара за баррель. По словам аналитиков, падение связано с сигналами о том, что Ливия может возобновить поставки нефти на мировой рынок как раз в то время, когда спрос на нефть упал.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась с пятничных 0,694% до 0,661%.
— Автор Anna Isaac, anna.isaac@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/Index/20200921/832051121.html