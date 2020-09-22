22 сен — Dow Jones. Фьючерсы на фондовые индексы США сегодня слегка снижаются; владельцев акций, вероятно, ждут очередные потери. Инвесторы опасаются, что рост числа заражений коронавирусом приведет к повторному введению карантина, что скажется на восстановлении экономики.

Фьючерсы на S&P 500 потеряли чуть менее 0,2%, фьючерсы на Nasdaq Composite подросли на 0,1%. Вчера торги на американском рынке акций проходили с резким понижением. Индекс S&P 500 завершил в минусе четвертую сессию подряд – это самая долгая череда падений с конца февраля.

На протяжении почти всего лета фондовые индексы США росли, но в последние дни рынок охвачен волатильностью. В понедельник она перешла в новую стадию: сильнее всего пострадали акции из секторов, которые чутко реагируют на состояние всей экономики. К таким секторам относятся банковский и производственный, а также сектор производителей материалов. Акции технологических компаний, которые в последние недели тянули рынок вниз, укрепляли позиции.

Как отмечают инвесторы, им приходится иметь дело со множеством рисков, включая ускользающие шансы на то, что американские законодатели договорятся о втором пакете мер финансовой помощи до ноябрьских выборов. Кроме того, растут опасения фондовых менеджеров о вероятности затяжного периода неопределенности после этих президентских выборов.

Резкий рост количества зараженных коронавирусом в Европе пошатнул уверенность в восстановлении мировой экономики после кризиса. Более того, в США в понедельник число новых случаев заболевания повысилось до 52 000 – это максимум с 14 августа, согласно данным Университета Джонса Хопкинса.

"Волатильность сохранится еще на какое-то время", – полагает Эндрю Шитс, старший аналитик по смешанным классам активов в Morgan Stanley. В конечном счете, по его словам, эта турбулентность, вероятно, будет лишь небольшим отклонением в рамках долгосрочного бычьего рынка. Но сейчас "инвесторам стоит быть начеку" и не пытаться покупать акции по сниженным ценам, добавил Шитс.

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Выступление Пауэлла и министра финансов Стивена Мнучина в комитете палаты представителей по финансовым услугам начнется сегодня в 14.30 по Гринвичу.

Инвесторы беспокоятся, что восстановление потребительских расходов прекратится при отсутствии дополнительной поддержки законодателей. Доплаты к пособиям по безработице, одобренные конгрессом в начале пандемии, истекли в конце июля. В начале августа Дональд Трамп издал указ, позволяющий штатам использовать антикризисные фонды для выплаты пострадавшим дополнительных 300 долларов в неделю.

"Выплата дополнительных пособий по безработице потребителям и домохозяйствам крайне важна для экономики США, – указала Софи Чардон, аналитик Lombard Odier по смешанным классам активов. – Уверенность потребителей по-прежнему ослаблена".

Lombard Odier предпочитает соблюдать осторожность и сокращает позиции в акциях, а также покупает денежные средства. "Восстановление проходит крайне нестабильно и еще далеко от завершения", – добавил Чардон.

Доходность 10-летних американских гособлигаций понизилась со вчерашних 0,670% до 0,664%. Индекс доллара WSJ набрал 0,2%, тогда как накануне он вырос на максимальную величину более чем за месяц.

Торги на зарубежных фондовых рынках проходили со смешанной динамикой. Stoxx Europe 600 добавил 0,5%, отыграв часть позиций после сильнейшего падения с середины июня.

Азиатские индексы снижались вслед за американскими рынками. Китайский Shanghai Composite потерял 1,3%, южнокорейский Kospi упал на 2,4%.

Сырьевые рынки стабилизировались. Фьючерсы на нефть WTI повысились на 1,1% до 39,97 доллара, фьючерсы на золото подешевели на 0,2% до 1906,80 доллара за унцию.

— Автор Joe Wallace, Joe.Wallace@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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