 

22 сен — Dow Jones. Фьючерсы на фондовые индексы США сегодня слегка снижаются; владельцев акций, вероятно, ждут очередные потери. Инвесторы опасаются, что рост числа заражений коронавирусом приведет к повторному введению карантина, что скажется на восстановлении экономики.

Фьючерсы на S&P 500 потеряли чуть менее 0,2%, фьючерсы на Nasdaq Composite подросли на 0,1%. Вчера торги на американском рынке акций проходили с резким понижением. Индекс S&P 500 завершил в минусе четвертую сессию подряд – это самая долгая череда падений с конца февраля.

На протяжении почти всего лета фондовые индексы США росли, но в последние дни рынок охвачен волатильностью. В понедельник она перешла в новую стадию: сильнее всего пострадали акции из секторов, которые чутко реагируют на состояние всей экономики. К таким секторам относятся банковский и производственный, а также сектор производителей материалов. Акции технологических компаний, которые в последние недели тянули рынок вниз, укрепляли позиции.

Как отмечают инвесторы, им приходится иметь дело со множеством рисков, включая ускользающие шансы на то, что американские законодатели договорятся о втором пакете мер финансовой помощи до ноябрьских выборов. Кроме того, растут опасения фондовых менеджеров о вероятности затяжного периода неопределенности после этих президентских выборов.

Резкий рост количества зараженных коронавирусом в Европе пошатнул уверенность в восстановлении мировой экономики после кризиса. Более того, в США в понедельник число новых случаев заболевания повысилось до 52 000 – это максимум с 14 августа, согласно данным Университета Джонса Хопкинса.

"Волатильность сохранится еще на какое-то время", – полагает Эндрю Шитс, старший аналитик по смешанным классам активов в Morgan Stanley. В конечном счете, по его словам, эта турбулентность, вероятно, будет лишь небольшим отклонением в рамках долгосрочного бычьего рынка. Но сейчас "инвесторам стоит быть начеку" и не пытаться покупать акции по сниженным ценам, добавил Шитс.

Денежные купюры США.

Под долларом зашатался фундамент: когда и на что его менять

Накануне был опубликован текст доклада Джерома Пауэлла, с которым он должен выступить в конгрессе во вторник. Пауэлл дал понять, что конгрессу следует потратить больше денег, чтобы поддержать те части экономики, которые продолжают испытывать трудности. "Траектория дальнейшего движения будет зависеть от нашей способности держать вирус под контролем, а также от политических решений, принимаемых властями всех уровней", — сказал он.

Выступление Пауэлла и министра финансов Стивена Мнучина в комитете палаты представителей по финансовым услугам начнется сегодня в 14.30 по Гринвичу.

Инвесторы беспокоятся, что восстановление потребительских расходов прекратится при отсутствии дополнительной поддержки законодателей. Доплаты к пособиям по безработице, одобренные конгрессом в начале пандемии, истекли в конце июля. В начале августа Дональд Трамп издал указ, позволяющий штатам использовать антикризисные фонды для выплаты пострадавшим дополнительных 300 долларов в неделю.

"Выплата дополнительных пособий по безработице потребителям и домохозяйствам крайне важна для экономики США, – указала Софи Чардон, аналитик Lombard Odier по смешанным классам активов. – Уверенность потребителей по-прежнему ослаблена".

Lombard Odier предпочитает соблюдать осторожность и сокращает позиции в акциях, а также покупает денежные средства. "Восстановление проходит крайне нестабильно и еще далеко от завершения", – добавил Чардон.

Доходность 10-летних американских гособлигаций понизилась со вчерашних 0,670% до 0,664%. Индекс доллара WSJ набрал 0,2%, тогда как накануне он вырос на максимальную величину более чем за месяц.

Торги на зарубежных фондовых рынках проходили со смешанной динамикой. Stoxx Europe 600 добавил 0,5%, отыграв часть позиций после сильнейшего падения с середины июня.

Азиатские индексы снижались вслед за американскими рынками. Китайский Shanghai Composite потерял 1,3%, южнокорейский Kospi упал на 2,4%.

Сырьевые рынки стабилизировались. Фьючерсы на нефть WTI повысились на 1,1% до 39,97 доллара, фьючерсы на золото подешевели на 0,2% до 1906,80 доллара за унцию.

— Автор Joe Wallace, Joe.Wallace@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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