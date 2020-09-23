МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в основном растут в среду, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают корпоративные новости и ждут публикации индекса деловой активности (PMI).

По состоянию на 14.51 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,73% — до 27340 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – символически снижался на 0,02%, до 11146,38 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — повышался на 0,35%, до 3311,12 пункта.

Участники торгов отыгрывают корпоративные новости. Так, акции американского производителя спортивной одежды Nike на предварительных торгах в Нью-Йорке растут более чем на 12% после публикации квартальной отчетности. По итогам первого квартала Nike увеличил чистую прибыль на 11% в годовом выражении. Акции "Яндекса" на предварительных торгах на бирже NASDAQ дорожают на 5%, продолжая отыгрывать новости о планируемой сделке с группой "Тинькофф".

В центре внимания инвесторов в среду также состояние экономики США. Позднее в ходе торгов исследовательская организация Markit Economics сообщит данные о деловой активности в стране.

При этом аналитики предостерегают от активных покупок в свете сохраняющихся угроз, связанных с COVID-19, в контексте предстоящих президентских выборов. "Если мы получим вторую волну COVID-19, это может оказать существенное влияние на выборы, и именно поэтому рынки в последние несколько дней колебались", — приводит Рейтер комментарий стратега TS Lombard Андреа Чичионе (Andrea Cicione).