МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые рынки в пятницу преимущественно торгуются в минусе, при этом индексы могут показать самое продолжительное недельное снижение с начала года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.55 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) уменьшался на 0,21%, до 26759,52 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,03%, до 10674,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — опускался на 0,17%, до 3241,2 пункта.

Американские индексы показывают недельное уменьшение уже четыре недели подряд, что может стать самым продолжительным с начала года. За это время индикаторы опустились в среднем на 7-9%, при этом самое сильное снижение показывает NASDAQ. Риски вокруг ситуации с коронавирусом и неопределенность относительно перспектив восстановления мировой экономики сдерживают склонность трейдеров к риску.

Особое внимание обращено в сторону предстоящих президентских выборов в стране, которые пройдут в ноябре, а также нового пакета стимулирования экономики США. Власти страны по-прежнему не могут согласовать размер дополнительной поддержки экономики: президент Дональд Трамп предлагает выделить около 1 триллиона долларов, но демократы хотят до 2 триллионов долларов дополнительного финансирования.

"Эта сделка по стимулированию должна быть одобрена. С учетом того, что риски усиливаются везде, где ни посмотришь, время для попыток тестировать дно фондовых рынков не подходящее", — считает аналитик AxiCorp Стивен Иннес (Stephen Innes), которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.

На следующей неделе рынки ожидают важную статистику по США. В среду, 30 сентября, будет опубликована окончательная оценка по ВВП страны во втором квартале, а в пятницу, 2 октября, выйдут данные по безработице в стране в сентябре.