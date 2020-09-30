МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном увеличиваются, макростатистика по КНР поддерживает торги в регионе, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 7.51 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,45%, до 3238,86 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,74%, до 2164,26 пункта; гонконгский Hang Seng Index — на 1,18%, до 23549,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — снижался на 1,98%, до 5834,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,01%, до 23301,2 пункта.

Биржи Южной Кореи в среду закрыты в связи с выходным днем. Во вторник южнокорейский KOSPI поднялся на 0,86%, до 2327,89 пункта.

Трейдеры отыгрывают статистику по Китаю, опубликованную ранее в ходе торгов. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в сентябре несколько ускорился, до 51,5 пункта против 51 в августе на фоне активного восстановления экономики после эпидемии коронавируса, ожидался рост до 51,2 пункта.

Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в сентябре достиг 55,9 пункта против 55,2 месяцем ранее. Композитный PMI в сфере услуг и промышленности в отчетном месяце также показал рост.

Участники торгов также оценивают итоги первых предвыборных дебатов, прошедших в США ранее. В дебатах участвовали президент США республиканец Дональд Трамп и его соперник на выборах демократ Джо Байден. Обсуждения прошли в обстановке непримиримых споров; отвечая на вопросы модератора, кандидаты по сути повторили избирателям свои известные позиции. Президентские выборы в стране намечены на ноябрь.