МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг в основном растут вслед американскими биржами, которые закрылись в плюсе в надежде на новые меры стимулирования экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.52 мск гонконгский Hang Seng Index коррекционно снижался на 1% после четырех дней роста — до 24001,5 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,34% — до 2395,13 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,89%, до 6090,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,03%, до 23664,5 пункта.

Биржи Китая по-прежнему закрыты в связи с выходными днями. По итогам торгов прошлой среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,2% — до 3218,05 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,05%, до 2149,54 пункта.

В среду американские рынки закрылись ростом на 1,7-1,9% в ожидании новых мер стимулирования экономики. Днем ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что до выборов прекращает переговоры о новом пакете стимулирования с демократами в палате представителей из-за расхождений по вопросу объема поддержки.

Вместе с этим Трамп, однако, отметил, что готов подписать небольшие пакеты поддержки авиационной отрасли и малого бизнеса, если они будут одобрены. Аналитики при этом уверены, что общий пакет стимулирования может быть одобрен после выборов. Это поддержало настроение трейдеров.

"Рынок осознает, что кто бы ни выиграл (президентские выборы в США — ред.), — а сейчас ожидается, что это, скорее всего, будет Байден, — будет значительное стимулирование и дополнительные расходы на инфраструктуру", — цитирует агентство Франс Пресс аналитика National Alliance Энди Бреннера (Andy Brenner).