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Биржи США выросли на надеждах по стимулированию экономики
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Биржевые индексы США выросли на надеждах по стимулированию экономики, свидетельствуют данные торгов. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,57% до 3722,42 пункта,... ПРАЙМ, 18.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 18 дек — ПРАЙМ. Биржевые индексы США выросли на надеждах по стимулированию экономики, свидетельствуют данные торгов.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,57% до 3722,42 пункта, технологический NASDAQ — на 0,84% до 12764,75 пункта, тогда как промышленный Dow Jones Industrial Average повысился на 0,49% до 30301,79 пункта. Все индексы закрылись очередным рекордом.
Конгресс США согласовывает первый с августа пакет стимулирования экономики на фоне пандемии коронавируса, его объем может составить около 900 миллиардов долларов.