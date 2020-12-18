ВАШИНГТОН, 18 дек — ПРАЙМ. Биржевые индексы США выросли на надеждах по стимулированию экономики, свидетельствуют данные торгов. Биржи Европы в основном выросли

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,57% до 3722,42 пункта, технологический NASDAQ — на 0,84% до 12764,75 пункта, тогда как промышленный Dow Jones Industrial Average повысился на 0,49% до 30301,79 пункта. Все индексы закрылись очередным рекордом.

Конгресс США согласовывает первый с августа пакет стимулирования экономики на фоне пандемии коронавируса, его объем может составить около 900 миллиардов долларов.