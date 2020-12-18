БЕРЛИН, 18 дек — ПРАЙМ. Индекс экономической конъюнктуры IFO вырос в Германии в декабре до 92,1 пункта, экономика демонстрирует устойчивость, говорится в исследовании, опубликованном в пятницу. В Германии начинается самый жесткий локдаун в истории

"Настроение немецкого менеджмента повысилось. Индекс делового климата IFO вырос в декабре до 92,1 пункта… Предприниматели более довольны их текущем положением дел. Они менее скептично оценивают грядущее полугодие. Хотя локдаун серьезно затронул некоторые отрасли, немецкая экономика демонстрирует устойчивость", — говорится в исследовании. В ноябре индекс составлял 90,7 пункта, снизившись с 92,5 пункта в октябре.

В промышленной отрасли индикатор делового климата в декабре "значительно улучшился", сообщает IFO. Большинство компаний остались довольны текущей ситуацией, настроения впервые повысились до уровня января 2020 года, особенно оптимистично смотрят в будущее компании в сфере химической промышленности и машиностроения.

Легкий подъем наблюдается в сфере услуг. Хотя положение отельеров, туристических компаний и фирм в сфере культуры "все еще глубоко поражено кризисом", в транспортных компаниях и фирмах, связанных с логистикой, а также с коммунальным и земельным хозяйством, демонстрируют "меньше пессимизма" в своих прогнозах на будущее.

Улучшились ожидания и в сфере торговли, речь идет прежде всего о крупных предприятиях, связанных с промышленностью. Ситуацию в рознице тоже оценивают выше, однако авторы исследования сообщают, что основная часть информации была собрана до введения в ФРГ жесткого локдауна. Украина и Германия договорились о финансовом сотрудничестве

С 16 декабря в Германии закрыто все, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов-дрогери, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений, елочных базаров. Запрещена продажа пиротехники, граждан призывают отказаться от фейерверков в праздники. Запрещена уличная продажа алкоголя. Школьники отправлены на каникулы или на дистанционное обучение. Федеральные земли имеют право ужесточить эти меры в случае стремительного роста заболеваемости. Встречи допускаются в группах не более пяти человек. Локдаун предварительно продлится до 10 января.

В сфере строительства индекс деловой активности остается неизменным. Хотя строительные компании оценивают свое текущее положение несколько лучше, чем в ноябре, однако ожидания стали более негативными, говорится в исследовании.