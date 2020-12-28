МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Фондовые рынки Германии и Франции в понедельник растут, при этом немецкий индекс DAX достигает рекордного значения на снижении опасений за восстановление мировой экономики на фоне достижения договоренности по Brexit и принятия пакета помощи экономике США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.44 мск французский CAC 40 рос на 0,61%, до 5555,82 пункта, немецкий DAX — на 1,45%, до 13783,8 пункта, что является рекордным показателем индекса.

Биржа Великобритании в понедельник закрыта в связи с празднованием католического Рождества, по итогам торгов четверга британский индекс FTSE 100 вырос на 0,1% — до 6502,11 пункта.

В понедельник европейские инвесторы реагируют на новости о достижении соглашения между Великобританией и ЕС. В четверг стороны заключили торговое соглашение по Brexit, которое должно вступить в силу с 1 января 2021 года. Документ соглашения, состоящий из 2 тысяч страниц, должен быть ратифицирован британским парламентом, заседание которого намечено на 30 декабря.

Кроме того, президент США Дональд Трамп подписал бюджет на 2021 год, включающий пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов в связи с пандемией коронавируса. Ранее президент отказался подписать согласованный с его администрацией и одобренный конгрессом законопроект, потребовав увеличения выплат с 600 до 2 тысяч долларов на человека.

Аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes) отметил агентству Рейтер, что новости по соглашению между Великобританией и Евросоюзом, а также подписание Трампом пакета стимулирования американской экономики снижают опасения инвесторов за мировую экономику, а также дают рынкам возможность "сосредоточиться" на процессе экономического восстановления, которое должно начаться в 2021 году.