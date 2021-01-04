МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в декабре вырос до 55,2 пункта с 53,8 пункта в ноябре, сообщает исследовательская организация Markit Economics. Профицит торгового баланса еврозоны в октябре неожиданно вырос

Как говорится в релизе, показатель стал максимальным с мая 2018 года. В то же время аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя до 55,5 пункта, что соответствовало предварительной оценке.

PMI в области промышленного производства Германии в декабре, по окончательным данным, вырос до максимума с февраля 2018 года в 58,3 пункта с 57,8 пункта в ноябре. При этом прогноз по показателю соответствовал предварительной оценке в 58,6 пункта.

Во Франции индикатор в декабре вырос до 51,1 пункта с 49,6 пункта, что совпало с прогнозом аналитиков и предварительной оценкой. Показатель является максимальным за последние два месяца.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.