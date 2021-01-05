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Биржевые индексы США упали в первый день торгов в 2021 году
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Биржевые индексы США упали на 1,3-1,5% в первый день торгов в 2021 году. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,48% до 3700,65 пункта, промышленный Dow Jones Industrial... ПРАЙМ, 05.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 5 янв — ПРАЙМ. Биржевые индексы США упали на 1,3-1,5% в первый день торгов в 2021 году.
Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,48% до 3700,65 пункта, промышленный Dow Jones Industrial Average упал на 1,25% до 30223,89 пункта, а технологический NASDAQ снизился на 1,47% до 12698,45 пункта.
Индексы снизились, несмотря на общий оптимистичный настрой инвесторов относительно восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса.