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Биржи США падают из-за возможного импичмента Трампу
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Биржевые индексы США снизились в понедельник на перспективах импичмента президенту Дональду Трампу. Промышленный индекс DJIA упал на 0,29% до 31008,69 пункта, индекс широкого... ПРАЙМ, 12.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 12 янв — ПРАЙМ. Биржевые индексы США снизились в понедельник на перспективах импичмента президенту Дональду Трампу.
Промышленный индекс DJIA упал на 0,29% до 31008,69 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,66% до 3799,61 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ упал на 1,25% до 13036,43 пункта.
Демократы в палате представителей США намерены во вторник принять резолюцию с требованием, чтобы вице-президент США Майк Пенс инициировал отрешение президента Дональда Трампа от должности по 25-й поправке к Конституции США за неспособность исполнять обязанности президента. Если Пенс откажется, демократы намерены уже в среду обсудить вынесение Трампу импичмента. Перспективы того, что Трамп будет отстранен до окончания срока 20 января, туманны: Пенс пока ничем не выказывал намерения пытаться отрешить его от должности, а импичмент пока не набирает необходимых двух третей голосов в сенате.