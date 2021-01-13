ВАШИНГТОН, 13 янв — ПРАЙМ. Биржевые индексы США незначительно выросли во вторник после спада днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США упали из-за новых рисков

Промышленный индекс DJIA вырос на 0,19%, до 31068,69 пункта, высокотехнологичный NASDAQ подрос на 0,28%, до 13072,43 пункта, а индекс общего рынка S&P 500 практически не изменился, поднявшись на 0,04%, до 3801,19 пункта.

Новостной фон торгов оставался практически прежним — готовящийся импичмент президенту Дональду Трампу в палате представителей на фоне беспорядков в Вашингтоне и опасения относительно продолжающейся третьей волны заболеваемости коронавирусом в США.