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Биржевые индексы США выросли после спада
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Биржевые индексы США незначительно выросли во вторник после спада днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Промышленный индекс DJIA вырос на 0,19%, до 31068,69 пункта,... ПРАЙМ, 13.01.2021
новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 13 янв — ПРАЙМ. Биржевые индексы США незначительно выросли во вторник после спада днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс DJIA вырос на 0,19%, до 31068,69 пункта, высокотехнологичный NASDAQ подрос на 0,28%, до 13072,43 пункта, а индекс общего рынка S&P 500 практически не изменился, поднявшись на 0,04%, до 3801,19 пункта.
Новостной фон торгов оставался практически прежним — готовящийся импичмент президенту Дональду Трампу в палате представителей на фоне беспорядков в Вашингтоне и опасения относительно продолжающейся третьей волны заболеваемости коронавирусом в США.