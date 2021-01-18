МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник не показывают единой динамики, при этом биржи Китая растут после публикации данных о ВВП страны, свидетельствуют данные торговых площадок. Биржи Азии торгуются в минусе на коррекции и внутренних новостях

По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,7%, до 3591,33 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,26%, до 2396,67 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,31%, до 28662,5 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижался на 1,66%, до 3034,97 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,75%, до 6665,2 пункта. Японский Nikkei 225 опускался на 1,05%, до 28219 пунктов.

Поддержку китайским индексам оказывают макроэкономические данные. ВВП Китая в четвертом квартале 2020 года вырос на 6,5% в годовом выражении, что оказалось лучше ожиданий аналитиков. При этом темпы роста ВВП в 2020 году под влиянием пандемии коронавируса замедлились до 2,3% годовых, что является минимальным за последние 40 лет.

Беспокойство инвесторов по-прежнему вызывает растущая заболеваемость коронавирусом и вводимые на этом фоне дополнительные ограничения. Согласно данным университет Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 95 миллионов, за все время пандемии скончалось более двух миллионов человек.

"Есть много хороших новостей о вакцинах и стимулах, которые учитываются в стоимости акций, но оптимизм ставится под сомнение реальностью предстоящих нескольких трудных месяцев. Риски по всей Европе заключаются в том, что ограничения будут расширены, а число случаев заражения в США может резко вырасти по мере распространения варианта COVID из Великобритании", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ANZ.