МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи открыл торги снижением на 0,5%, сообщает торговая площадка.

Курс доллара в начале торгов повышается на 37 копеек, до 74,01 рубля, евро — на 44 копейки, до 89,36 рубля, следует из данных биржи.