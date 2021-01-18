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2021
https://1prime.ru/Index/20210118/832828255.html
Индекс Мосбиржи открыл торги снижением на 0,5%
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Индекс Мосбиржи открыл торги снижением на 0,5%, сообщает торговая площадка. Курс доллара в начале торгов повышается на 37 копеек, до 74,01 рубля, евро — на 44 копейки, до 89,36... ПРАЙМ, 18.01.2021
московская биржа, торги, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи открыл торги снижением на 0,5%, сообщает торговая площадка.
Курс доллара в начале торгов повышается на 37 копеек, до 74,01 рубля, евро — на 44 копейки, до 89,36 рубля, следует из данных биржи.