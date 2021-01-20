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Биржи США растут на заявлениях кандидата в министры финансов
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Биржи США растут на заявлениях кандидата в министры финансов Джанет Йеллен, свидетельствуют данные на закрытии торгов. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,38% до 30930,52... ПРАЙМ, 20.01.2021
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 20 янв — ПРАЙМ. Биржи США растут на заявлениях кандидата в министры финансов Джанет Йеллен, свидетельствуют данные на закрытии торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,38% до 30930,52 пункта, индекс общего рынка S&P вырос на 0,81% до 3798,91 пункта, а индекс технологичных компаний NASDAQ поднялся на 1,53% до 13197,18 пункта.
В показаниях сенату Йеллен заявила о том, что США будут противостоять в экономической и торговой сфере Китаю, и обвинила Пекин в "нечестных" практиках. Она добавила, что обеспокоена долгосрочной устойчивостью долга и бюджета США, но что сейчас на первом месте стоит необходимость помочь людям при пандемии и инвестировать в инфраструктуру и экологически чистые технологии. Йеллен также заявила, что курс доллара должен регулироваться только рынком и что процентные ставки останутся на очень низком уровне на протяжении долгого времени.