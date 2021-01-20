МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно растут вслед за американскими биржами, свидетельствуют данные торговых площадок. Биржи Азии торгуются разнонаправленно, но китайские индексы растут

По состоянию на 7.38 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,01%, до 3566,67 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,73%, до 2396,12 пункта; гонконгский Hang Seng Index — на 0,13%, до 29682,12 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,13%, до 3088,72 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,56%, до 6780 пунктов, японский Nikkei 225 снижался на 0,56%, до 28475 пунктов.

В среду рынки АТР повторяют положительную динамику американских бирж. Так, индексы США во вторник выросли в пределах 1,5% после заявлений кандидата в министры финансов Джанет Йеллен. Она отметила, что обеспокоена долгосрочной устойчивостью долга и бюджета США, но что сейчас на первом месте стоит необходимость помочь людям при пандемии и инвестировать в инфраструктуру и экологически чистые технологии.

В то же время давление на японский индекс оказывает статистика по заболеваемости коронавирусом в стране. Ранее во вторник в Японии были впервые зарегистрированы рекордные 100 новых смертей от коронавируса за один день. Также рекордным стало число пациентов в тяжелом состоянии — оно достигло тысячи. В Токио и ряде префектур действует режим ЧС.

"До китайского Нового года осталось меньше месяца. Поскольку число заражений снова растет в некоторых частях Азии, есть опасения насчет того, что праздничный сезон может означать для усилий по сдерживанию вируса", — комментирует ситуацию агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes).

Кроме того, инвесторы обратили внимание на новости из Китая. Так, народный банк Китая (Центробанк) вновь оставил неизменной основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,85%.