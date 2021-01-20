МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, в первую рабочую неделю нового года, с 11 по 17 января, вырос на 2,6 пункта и составил 69,4 пункта. Минздрав получил документы на регистрацию третьей российской вакцины

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

Сильнее всего на прошлой неделе вырос средний чек по перчаткам — на 25%, до 126 рублей. По антисептикам он прибавил 8% (до 301 рубля), по лимонам — 7% (до 46 рублей). Снизился средний чек по кусковому мылу (на 8%, до 73 рублей), гречке (на 8%, до 80 рублей), медицинским маскам (на 4%, до 71 рубля) и туалетной бумаге (на 2%, до 60 рублей).

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей вырос на 2,6 пункта и составил 69,4 пункта.

Продажи этих товаров в денежном выражении в среднем прибавили 2%. Выросли продажи перчаток (на 12%), гречки (на 10%), лимонов (на 6%), а снизились — антисептиков (на 10%), медицинских масок (на 10%), кускового мыла (на 9%), туалетной бумаги (на 2%).

Первая рабочая неделя после новогодних праздников показала, что в домах и офисах россиян был достаточный запас медицинских масок и антисептиков, однако одноразовых перчаток оказалось недостаточно, что вызвало повышенный спрос на них, констатировали аналитики "Платформы ОФД". По их мнению, на текущей неделе покупки товаров из "профилактического набора" могут также вырасти — на фоне получения многими россиянами зарплаты.