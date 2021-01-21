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Биржевые индексы США достигли рекордов из-за Байдена
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Биржевые индексы США закрылись на рекордных показателях на фоне инаугурации президента Джо Байдена, свидетельствуют данные торгов. Промышленный индекс Dow поднялся на 0,83% до... ПРАЙМ, 21.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 21 янв — ПРАЙМ. Биржевые индексы США закрылись на рекордных показателях на фоне инаугурации президента Джо Байдена, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow поднялся на 0,83% до 31188,38 пункта, индекс общего рынка S&P 500 поднялся 1,39% до 3851,85 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 1,97% до 13457,25 пункта.