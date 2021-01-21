ВАШИНГТОН, 21 янв — ПРАЙМ. Биржевые индексы США закрылись на рекордных показателях на фоне инаугурации президента Джо Байдена, свидетельствуют данные торгов.

!Джо Байден

Байден вступил в должность президента США

Промышленный индекс Dow поднялся на 0,83% до 31188,38 пункта, индекс общего рынка S&P 500 поднялся 1,39% до 3851,85 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 1,97% до 13457,25 пункта.