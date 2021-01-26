ВАШИНГТОН, 26 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно выросли на закрытии торгов в понедельник.

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Европейские биржи снизились на опасениях ужесточения карантина

По состоянию на 00.00 мск, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снизился на 0,12%, до 30960 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на закрытии на 0,69%, до 13635,99 пункта, тем самым обновив рекорд, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,36%, до 3855,36 пункта.