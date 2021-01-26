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Биржевые индексы США выросли на закрытии торгов
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Основные фондовые индексы США преимущественно выросли на закрытии торгов в понедельник. По состоянию на 00.00 мск, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снизился на 0,12%, до 30960... ПРАЙМ, 26.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 26 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно выросли на закрытии торгов в понедельник.
По состоянию на 00.00 мск, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снизился на 0,12%, до 30960 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на закрытии на 0,69%, до 13635,99 пункта, тем самым обновив рекорд, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,36%, до 3855,36 пункта.