26 января — Dow Jones. Фондовые индексы Nasdaq Composite и S&P 500 в понедельник закрылись на рекордных максимумах на фоне колебаний акций технологического сектора, тогда как инвесторы ожидали публикации многочисленных финансовых отчетов. Биржи США в основном растут перед публикацией отчетов IT-компаний

Nasdaq по итогам волатильной сессии вырос на 92,93 пункта, или на 0,7%, до 13635,99 пункта. Индекс подскочил на 1,4% в начале дня, затем продемонстрировал падение на 1,3%, а потом восстановился. При этом четкие катализаторы такой динамики индекса отсутствовали.

S&P 500 прибавил 13,89 пункта, или 0,4%, достигнув 3855,36 пункта.

Dow Jones Industrial Average снизился на 36,98 пункта, или на 0,1%, до 30960,00 пункта.

Инвесторы готовятся к массовой публикации корпоративных финансовых отчетов. На этой неделе станет ясно, какие компании чувствуют себя уверенно на фоне пандемии, а какие продолжают испытывать трудности.

На этой неделе отчетность опубликуют более 20% компаний, входящих в состав S&P 500, и треть компаний из расчетной базы Dow Jones Industrial Average. Во вторник отчетность опубликуют Starbucks, Verizon и Microsoft, в среду – Apple, Tesla и Facebook.

"Ключевое влияние на рынок окажут прогнозы топ-менеджмента, – уверена Софи Шардон, аналитик из Lombard Odier. – Инвесторам предстоит сопоставить противоречивые факторы: массовую вакцинацию и очередное введение карантина", а также оценить их влияние на каждую компанию.

Инвесторов беспокоят сбои в поставках вакцин от Covid-19. Фармацевтический гигант Merck объявил, что прекращает работу над вакциной от Covid-19 из-за разочаровывающих результатов испытаний. Таким образом из гонки за создание эффективной вакцины выбыл крупный участник. Тем временем ее конкурент, компания AstraZeneca, в пятницу предупредила, что поставки ее вакцины в страны Европейского союза отстанут от прогноза.

"Внедрение вакцин происходит не так быстро и гладко, как ожидалось в ноябре", — заявила Лиз Энн Сондерс, главный инвестиционный стратег-аналитик Charles Schwab.

Проблемы с проведением вакцинации и распространение новых штаммов коронавируса способствовало недавнему ралли акций технологических компаний. Технологические корпорации должны выиграть от сложившейся ситуации, так как компании и сотрудники, перешедшие на дистанционную работу, активнее пользуются цифровыми технологиями.

"Наблюдается ротация из циклических акций, причем бумаги технологических компаний отчасти воспринимаются в качестве защитных активов", — сообщил Майкл Хьюсон, главный рыночный аналитик CMC Markets.

Акции технологических компаний в прошлом году были фаворитами у индивидуальных инвесторов и тянули вверх широкий рынок, при этом некоторые бумаги были подвержены резким колебаниям.

Акции компании GameStop, которая продает компьютерные игры, в понедельник выросли в цене более чем в два раза, однако затем частично растеряли прирост, закрывшись с повышением на 18%. Компания оказалась в центре борьбы между быками и медведями, причем первые были представлены внутридневными трейдерами с интернет-форума Reddit.

Бумаги владельца сети кинотеатров AMC Entertainment, которые тоже привлекли внимание мелких инвесторов, подскочили на 26%.

Трейдеры-новички, которые общаются между собой на форумах, являются причиной ненормальных колебаний котировок некоторых акций, отметила Сондерс из Charles Schwab.

Инвесторы продолжают внимательно следить за переговорами насчет предложенного Джо Байденом плана поддержки экономики. В воскресенье законодатели на виртуальном совещании обсудили его программу с бюджетом в 1,9 трлн долларов, на этой неделе, они, вероятно, продолжат дискуссию.

В понедельник ростом отметились субиндексы 7 из 11 отраслевых секторов в составе S&P 500. Лидерами стали акции защитных секторов, включая коммунальный и сектор потребительских товаров массового спроса.

Акции технологических компаний были подвержены колебаниям. Акции Apple подорожали на 2,8%. Акции специалиста по анализу данных Palantir Technologies, который во вторник должен провести презентацию своего ПО, подскочили на 11,0% после того, как в течение дня демонстрировали прирост на 21,0%.

Акции Twitter и Etsy снизились на 0,5% и 2,2% соответственно, хотя в начале торгов росли.

В числе аутсайдеров в США также оказались акции финансовых и нефтегазовых компаний. Бумаги Chevron потеряли 0,9%, Goldman Sachs – 2,2%, что сказалось на индексе DJIA.

Тем временем акции Kimberly Clark, производителя салфеток Kleenex и подгузников Huggies, выросли на 3,3%, после того как она выступила с прогнозом о росте чистых продаж в 2021 году. Она также повысила квартальный дивиденд и сообщила о новой программе выкупа акций на 5 млрд долларов.

Акции специализированной компании по целевым слияниям и поглощениям TS Innovation Acquisitions, входящей в группу Tishman Speyer по работе с недвижимостью, подскочили на 44,0%. Она сообщила, что объединится с производителем умных замков Latch и выведет этот бизнес на IPO.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,8%. Аналитики объясняют спад сообщениями о том, что власти Франции и Великобритании обсуждают ужесточение карантина в связи с распространением мутаций коронавируса.

Большинство азиатских фондовых индексов выросло. Shanghai Composite поднялся на 0,5%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,4% благодаря ралли в технологическом секторе.

Южнокорейский Kospi повысился на 2,2%. Акции Samsung Electronics, тяжеловеса этого индекса, подскочили на 3%, а производителя микросхем SK Hynix – более чем на 5%. Обе компании на этой неделе опубликуют отчетность.

Акции самой дорогостоящей интернет-компании Китая, Tencent Holdings, подскочили на торгах в Гонконге почти на 11% и достигли рекордного максимума. Входящая в группу Tencent компания Kuaishou Technology, которая владеет приложением для записи видео, похожим на TikTok, объявила о грядущем IPO. Ее оценка может составить около 60 млрд долларов.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США понизилась с 1,090%, зафиксированных в пятницу, до 1,038%.

— Авторы Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com, Alexander Osipovich, alexander.osipovich@dowjones.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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