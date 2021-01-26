Фондовые биржи АТР снижаются на неопределенности в США
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник значительно снижаются, — инвесторы опасаются за перспективы пакета стимулирования экономики США, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,2% — до 3580,83 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,6%, до 2423,51 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,43%, до 29426,12 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 2,07% — до 3142,09 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,94%, до 28550,5 пункта.
Австралийская биржа во вторник закрыта в связи с выходным днем. По итогам торгов понедельника индекс S&P/ASX 200 вырос 0,36% — до 6824,7 пункта.
Участники торгов ждут ясности по пакету стимулирования американской экономики в период пандемии. Главный стратег по фондовому рынке MAI Capital Management Кристофер Гризанти (Christopher Grisanti) сказал агентству Рейтер, что рынки сейчас беспокоит вопрос, когда будет одобрен пакет и в каком размере.
Новый президент США Джо Байден предлагал пакет стимулирования объемом в 1,9 триллиона долларов. Проект был поддержан лидерами демократов в конгрессе. Однако инвесторы опасаются проблем с принятием пакета или значительного уменьшения его суммы в связи с отсутствием поддержки республиканцев в сенате.
Опасения по коронавирусу также оказывают давление на рынки. Заболеваемость по-прежнему растет, общее число заразившихся во всем мире приближается к 100 миллионам. В связи с этим многие страны продлевают карантинные меры, что негативно сказывается на экономической активности. В частности, правительство Японии может продлить режим чрезвычайной ситуации для 11 префектур, введенный в январе, еще на месяц.
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