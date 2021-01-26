МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник значительно снижаются, — инвесторы опасаются за перспективы пакета стимулирования экономики США, свидетельствуют данные торговых площадок. Фондовые биржи АТР закрылись ростом на снижении опасений за экономику

По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,2% — до 3580,83 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,6%, до 2423,51 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,43%, до 29426,12 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 2,07% — до 3142,09 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,94%, до 28550,5 пункта.

Австралийская биржа во вторник закрыта в связи с выходным днем. По итогам торгов понедельника индекс S&P/ASX 200 вырос 0,36% — до 6824,7 пункта.

Участники торгов ждут ясности по пакету стимулирования американской экономики в период пандемии. Главный стратег по фондовому рынке MAI Capital Management Кристофер Гризанти (Christopher Grisanti) сказал агентству Рейтер, что рынки сейчас беспокоит вопрос, когда будет одобрен пакет и в каком размере.

Новый президент США Джо Байден предлагал пакет стимулирования объемом в 1,9 триллиона долларов. Проект был поддержан лидерами демократов в конгрессе. Однако инвесторы опасаются проблем с принятием пакета или значительного уменьшения его суммы в связи с отсутствием поддержки республиканцев в сенате.

Опасения по коронавирусу также оказывают давление на рынки. Заболеваемость по-прежнему растет, общее число заразившихся во всем мире приближается к 100 миллионам. В связи с этим многие страны продлевают карантинные меры, что негативно сказывается на экономической активности. В частности, правительство Японии может продлить режим чрезвычайной ситуации для 11 префектур, введенный в январе, еще на месяц.