2021-01-26T12:50:00+03:00
2021-01-26T12:55:01+03:00
2021-01-26T12:50:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Index/20210126/832892816.html
Индекс экспортных ожиданий немецкого бизнеса вырос до шести пунктов
Индексы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Индекс экспортных ожиданий немецкой промышленности в январе 2021 года вырос до 6 пунктов, почти восстановившись до уровня октября 2020 года, сообщает экономический институт IFO,... ПРАЙМ, 26.01.2021
промышленность, индексы, германия, новости, промышленность, экономика, рынки, индексы
https://1prime.ru/images/83274/95/832749516.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83274/95/832749516.jpg
https://1prime.ru/images/83274/95/832749515.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83274/95/832749515.jpg
https://1prime.ru/images/83274/95/832749503.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83274/95/832749503.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20210126/832892261.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕРЛИН, 26 янв — ПРАЙМ. Индекс экспортных ожиданий немецкой промышленности в январе 2021 года вырос до 6 пунктов, почти восстановившись до уровня октября 2020 года, сообщает экономический институт IFO, ведущий мониторинг настроений бизнеса.
Октябрь был последним месяцем перед введением общенационального режима ограничений по COVID-19 в ФРГ, который длится до сих пор. В ноябре индекс экспортных ожиданий упал с октябрьских 7 пунктов до минус 2,1, в декабре он составлял 1,9 пункта.
"Это лучший показатель с октября. Ясность по "Брекзиту" и американским президентским выборам, уверенная производственная конъюнктура, начало вакцинации по всему миру привели к осторожному оптимизму в немецкой экспортной промышленности", — говорится в пресс-релизе IFO.
Наиболее оптимистичные настроения характеризуют сферы производства компьютеров и электронного оборудования, а также машиностроения, химической промышленности. Экспортеры продуктов питания и напитков пока не ожидают ни ухудшения, ни улучшения ситуации, пессимистично относительно возможностей поставлять на экспорт товары настроены производители одежды и мебели.