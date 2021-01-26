БЕРЛИН, 26 янв — ПРАЙМ. Индекс экспортных ожиданий немецкой промышленности в январе 2021 года вырос до 6 пунктов, почти восстановившись до уровня октября 2020 года, сообщает экономический институт IFO, ведущий мониторинг настроений бизнеса. Фондовые биржи Европы растут после снижения днем ранее

Октябрь был последним месяцем перед введением общенационального режима ограничений по COVID-19 в ФРГ, который длится до сих пор. В ноябре индекс экспортных ожиданий упал с октябрьских 7 пунктов до минус 2,1, в декабре он составлял 1,9 пункта.

"Это лучший показатель с октября. Ясность по "Брекзиту" и американским президентским выборам, уверенная производственная конъюнктура, начало вакцинации по всему миру привели к осторожному оптимизму в немецкой экспортной промышленности", — говорится в пресс-релизе IFO.

Наиболее оптимистичные настроения характеризуют сферы производства компьютеров и электронного оборудования, а также машиностроения, химической промышленности. Экспортеры продуктов питания и напитков пока не ожидают ни ухудшения, ни улучшения ситуации, пессимистично относительно возможностей поставлять на экспорт товары настроены производители одежды и мебели.