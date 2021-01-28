 

ВАШИНГТОН, 28 янв — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы на закрытии биржи опустились на 2-2,6%, свидетельствуют данные торгов.

Парижская фондовая биржа

Европейские биржи упали более чем на 1%

По состоянию на 00.00 мск, промышленный индекс Dow Jones снизился на 2,05% — до 30302,97 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 2,61%, до 13270,60 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,56%, до 3750,95 пункта.

 