2021-01-28T00:20:53+03:00
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2021
https://1prime.ru/Index/20210128/832911692.html
Фондовые индексы США упали более чем на 2%
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ВАШИНГТОН, 28 янв — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы на закрытии биржи опустились на 2-2,6%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 00.00 мск, промышленный индекс Dow... ПРАЙМ, 28.01.2021
новости, рынки, индексы, акции
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 28 янв — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы на закрытии биржи опустились на 2-2,6%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 00.00 мск, промышленный индекс Dow Jones снизился на 2,05% — до 30302,97 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 2,61%, до 13270,60 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,56%, до 3750,95 пункта.