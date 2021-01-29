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Биржевые индексы США поднялись в пределах 1%
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Биржевые индексы США закрылись в четверг ростом в пределах 1%, свидетельствуют данные торгов. Промышленный DJIA поднялся на 0,99% до 30603,36 пункта, индекс широкого рынка S&P 500... ПРАЙМ, 29.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 29 янв — ПРАЙМ. Биржевые индексы США закрылись в четверг ростом в пределах 1%, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный DJIA поднялся на 0,99% до 30603,36 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,98% до 3787,38 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,50% до 13337,16 пункта.
Акции ритейлера видеоигр GameStop упали на 43,18% после многократного роста предыдущих дней вследствие активности частных инвесторов в пику хедж-фондам, ставившим на снижение курса акций. Акции сети кинотеатров AMC, которые "разгоняли" таким же образом, упали на 56,38%. Акции American Airlines, набирающие популярность как средство борьбы с шорт-селлерами, выросли на 9,3% умерив рост в течение дня, который достигал 31%.